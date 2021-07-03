Украина уже побеждала Англию в финале Евро! Что нам тот четвертьфинал

12 лет назад сборная Украины уже встречалась с Англией в главном матче своей жизни. Тогда это был финал юношеского Евро. Сегодня украинцам нужно повторить тот подвиг

Кривцов обыгрывал Англию в финале юношеского Евро-2009 / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет важнейший матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Такие поединки зачастую сравнивают с финалом, а ведь украинцы знают, как обыгрывать англичан в финале! Украина – Англия онлайн есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

В 2009 году Украина одолела Англию в финале чемпионате Европы U-19. Турнир проходил в Украине, а матчи принимали Мариуполь и Донецк.

Сначала команды пересеклись в группе и разошлись ничьей 2:2, вторая встреча состоялась уже в главном поединке Евро. Наша команда под руководством Юрия Калитвинцева обыграла сверстников из Англии со счетом 2:0. Голами отличились Денис Гармаш и Дмитрий Коркишко.

Англия – Украина – 0:2

Голы: Гармаш (5), Коркишко (50)

Реклама

Англия: Стил, Триппьер, Мэтток, Гослинг, Уокер, Уэлбек (Рейнджер, 63), Дринкуотер (Татт, 55), Делфаунсо, Лэнсбери, Беннетт, Бриггс (Хойт, 56)

Украина: Левченко, Кушниров, Парцвания, Кривцов, Коркишко, Петров (Еременко, 90+6), Гармаш, Шахов, Рыбалка, Каверин (Шевчук, 80), Чайковский

Предупреждения: Мэтток (45), Дринкуотер (53) – Петров (62), Гармаш (67)

Из того состава на Евро-2020 от Украины поехал только Сергей Кривцов. Денис Гармаш, Евгений Шахов и Сергей Рыбалка давно не вызывались в национальную команду, не говоря уже о других футболистах.

У Англии из того состава на Евро-2020 играют только двое – это защитники Киран Триппьер и Кайл Уокер.