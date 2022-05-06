5 мая 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 мая 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хэм 0
5 мая 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 мая 22:00
Марсель 0
Фейеноорд 0
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
10 мая 22:00
Астон Вилла --
Ливерпуль --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Украина сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022! Идеальный матч футболистов-паралимпийцев

Евгений Щербаков
6 мая, 22:01
Паралимпийская сборная Украины стала победителем своей группы на чемпионате мира, выиграв все три матча

Паралимпийская сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата мира / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины провела идеальный групповой этап на чемпионате мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Испании. После победы над хозяевами в первом поединке, украинские игроки завоевали еще два успешных результата.

Реклама

Чтобы стать первыми в группе, необходимо было не проиграть сборной Аргентине. Этого украинским паралимпийцам оказалось мало.

Аргентина открыла счет в матче, но больше поразить ворота Украины не смогла. В ответ наши игроки организовали 5 забитых мячей: хет-трик оформил Доненко, еще по голу в свой актив записали Романчук и Лень. В итоге 5:1 в пользу украинцев.

Реклама

Таким образом паралимпийская сборная Украины завоевала 3 победы и первое место в группе D, что позволило выйти в четвертьфинал соревнований. Матч 1/4 финала пройдет 9 мая, соперник станет известен позже.

Петраков настроен поехать на ЧМ-2022 в Катар / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Национальная сборная Украины по футболу провела первую открытую тренировку, перед которой главный тренер Александр Петраков рассказал о состоянии дел в команде.