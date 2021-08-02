Украина снова падает: медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 60-е место в общем медальном зачете Игр, хотя вчерашний день завершила на 56-м месте. Лидировать в рейтинге продолжает Китай

Медальный зачет Олимпиады в Токио на 2 августа / Фото: Reuters

Сегодня украинцам не удалось завоевать награды в Токио, поэтому Украина в медальном зачете потеряла четыре позиции.

Тем не менее, впереди у нас есть гарантированная награда боксера Александра Хижняка, а еще завтра за бронзу будет бороться Алла Черкасова.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

М Страна Всего 1 Китай 29 17 16 62 2 США 22 25 17 64 3 Япония 17 6 10 33 4 Австралия 14 4 15 33 5 РОК 12 21 17 50 6 Великобритания 11 12 12 35 7 Франция 6 10 7 23 8 Германия 6 6 11 23 9 Корея 6 4 9 19 10 Нидерланды 5 7 6 18 11 Италия 4 9 15 28 12 Новая Зеландия 4 3 4 11 13 Чехия 4 3 1 8 14 Канада 3 4 7 14 15 Швейцария 3 4 5 12 16 Хорватия 3 2 2 7 17 Тайбэй 2 4 4 10 18 Бразилия 2 3 5 10 19 Куба 2 3 3 8 20 Венгрия 2 2 2 6 21 Дания 2 1 2 5 22 Словения 2 1 1 4 23 Эквадор 2 1 0 3 24 Греция 2 0 1 3 25 Косово 2 0 0 2 25 Катар 2 0 0 2 27 Грузия 1 4 1 6 28 Испания 1 3 3 7 29 Румыния 1 3 0 4 29 Швеция 1 3 0 4 29 Венесуэла 1 3 0 4 32 Гонконг 1 2 0 3 32 Южная Африка 1 2 0 3 32 Словакия 1 2 0 3 35 Австрия 1 1 3 5 35 Индонезия 1 1 3 5 35 Сербия 1 1 3 5 38 Ямайка 1 1 2 4 39 Бельгия 1 1 1 3 39 Эфиопия 1 1 1 3 39 Норвегия 1 1 1 3 42 Польша 1 1 0 2 42 Тунис 1 1 0 2 44 Турция 1 0 4 5 45 Ирландия 1 0 2 3 45 Израиль 1 0 2 3 47 Беларусь 1 0 1 2 47 Эстония 1 0 1 2 47 Фиджи 1 0 1 2 47 Узбекистан 1 0 1 2 51 Бермуды 1 0 0 1 51 Иран 1 0 0 1 51 Латвия 1 0 0 1 51 Марокко 1 0 0 1 51 Филиппины 1 0 0 1 51 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 51 Таиланд 1 0 0 1 58 Колумбия 0 2 1 3 58 Доминиканская Республика 0 2 1 3 60 Украина 0 1 5 6 61 Монголия 0 1 2 3 62 Индия 0 1 1 2 62 Кения 0 1 1 2 62 Португалия 0 1 1 2 62 Сан-Марино 0 1 1 2 62 Уганда 0 1 1 2 67 Болгария 0 1 0 1 67 Иордания 0 1 0 1 67 Северная Македония 0 1 0 1 67 Туркменистан 0 1 0 1 71 Казахстан 0 0 3 3 71 Мексика 0 0 3 3 73 Азербайджан 0 0 2 2 73 Египет 0 0 2 2 75 Аргентина 0 0 1 1 75 Армения 0 0 1 1 75 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 75 Финляндия 0 0 1 1 75 Кувейт 0 0 1 1 75 Малайзия 0 0 1 1