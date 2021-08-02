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Украина снова падает: медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

2 августа, 17:18

Александр Трикиша

После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 60-е место в общем медальном зачете Игр, хотя вчерашний день завершила на 56-м месте. Лидировать в рейтинге продолжает Китай

Медальный зачет Олимпиады в Токио на 2 августа / Фото: Reuters

Сегодня украинцам не удалось завоевать награды в Токио, поэтому Украина в медальном зачете потеряла четыре позиции.

Тем не менее, впереди у нас есть гарантированная награда боксера Александра Хижняка, а еще завтра за бронзу будет бороться Алла Черкасова.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

МСтранаВсего
1

Китай

29171662
2

США

22251764
3

Япония

1761033
4

Австралия

1441533
5

РОК

12211750
6

Великобритания

11121235
7

Франция

610723
8

Германия

661123
9

Корея

64919
10

Нидерланды

57618
11

Италия

491528
12

Новая Зеландия

43411
13

Чехия

4318
14

Канада

34714
15

Швейцария

34512
16

Хорватия

3227
17

Тайбэй

24410
18

Бразилия

23510
19

Куба

2338
20

Венгрия

2226
21

Дания

2125
22

Словения

2114
23

Эквадор

2103
24

Греция

2013
25

Косово

2002
25

Катар

2002
27

Грузия

1416
28

Испания

1337
29

Румыния

1304
29

Швеция

1304
29

Венесуэла

1304
32

Гонконг

1203
32

Южная Африка

1203
32

Словакия

1203
35

Австрия

1135
35

Индонезия

1135
35

Сербия

1135
38

Ямайка

1124
39

Бельгия

1113
39

Эфиопия

1113
39

Норвегия

1113
42

Польша

1102
42

Тунис

1102
44

Турция

1045
45

Ирландия

1023
45

Израиль

1023
47

Беларусь

1012
47

Эстония

1012
47

Фиджи

1012
47

Узбекистан

1012
51

Бермуды

1001
51

Иран

1001
51

Латвия

1001
51

Марокко

1001
51

Филиппины

1001
51

Пуэрто-Рико

1001
51

Таиланд

1001
58

Колумбия

0213
58

Доминиканская Республика

0213
60

Украина

0156
61

Монголия

0123
62

Индия

0112
62

Кения

0112
62

Португалия

0112
62

Сан-Марино

0112
62

Уганда

0112
67

Болгария

0101
67

Иордания

0101
67

Северная Македония

0101
67

Туркменистан

0101
71

Казахстан

0033
71

Мексика

0033
73

Азербайджан

0022
73

Египет

0022
75

Аргентина

0011
75

Армения

0011
75

Кот-д'Ивуар

0011
75

Финляндия

0011
75

Кувейт

0011
75

Малайзия

0011

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Источник: Сегодня|Спорт

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