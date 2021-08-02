Украина снова падает: медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа

Медальный зачет Олимпиады в Токио на 2 августа / Фото: Reuters
Сегодня украинцам не удалось завоевать награды в Токио, поэтому Украина в медальном зачете потеряла четыре позиции.
Тем не менее, впереди у нас есть гарантированная награда боксера Александра Хижняка, а еще завтра за бронзу будет бороться Алла Черкасова.
Медальный зачет Олимпиады-2020 после 2 августа
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|29
|17
|16
|62
|2
США
|22
|25
|17
|64
|3
Япония
|17
|6
|10
|33
|4
Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
РОК
|12
|21
|17
|50
|6
Великобритания
|11
|12
|12
|35
|7
Франция
|6
|10
|7
|23
|8
Германия
|6
|6
|11
|23
|9
Корея
|6
|4
|9
|19
|10
Нидерланды
|5
|7
|6
|18
|11
Италия
|4
|9
|15
|28
|12
Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
Канада
|3
|4
|7
|14
|15
Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
Тайбэй
|2
|4
|4
|10
|18
Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
Куба
|2
|3
|3
|8
|20
Венгрия
|2
|2
|2
|6
|21
Дания
|2
|1
|2
|5
|22
Словения
|2
|1
|1
|4
|23
Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
Греция
|2
|0
|1
|3
|25
Косово
|2
|0
|0
|2
|25
Катар
|2
|0
|0
|2
|27
Грузия
|1
|4
|1
|6
|28
Испания
|1
|3
|3
|7
|29
Румыния
|1
|3
|0
|4
|29
Швеция
|1
|3
|0
|4
|29
Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|32
Гонконг
|1
|2
|0
|3
|32
Южная Африка
|1
|2
|0
|3
|32
Словакия
|1
|2
|0
|3
|35
Австрия
|1
|1
|3
|5
|35
Индонезия
|1
|1
|3
|5
|35
Сербия
|1
|1
|3
|5
|38
Ямайка
|1
|1
|2
|4
|39
Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|39
Норвегия
|1
|1
|1
|3
|42
Польша
|1
|1
|0
|2
|42
Тунис
|1
|1
|0
|2
|44
Турция
|1
|0
|4
|5
|45
Ирландия
|1
|0
|2
|3
|45
Израиль
|1
|0
|2
|3
|47
Беларусь
|1
|0
|1
|2
|47
Эстония
|1
|0
|1
|2
|47
Фиджи
|1
|0
|1
|2
|47
Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|51
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|51
Иран
|1
|0
|0
|1
|51
Латвия
|1
|0
|0
|1
|51
Марокко
|1
|0
|0
|1
|51
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|51
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|51
Таиланд
|1
|0
|0
|1
|58
Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|60
Украина
|0
|1
|5
|6
|61
Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
Индия
|0
|1
|1
|2
|62
Кения
|0
|1
|1
|2
|62
Португалия
|0
|1
|1
|2
|62
Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
Уганда
|0
|1
|1
|2
|67
Болгария
|0
|1
|0
|1
|67
Иордания
|0
|1
|0
|1
|67
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|71
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|71
Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
Египет
|0
|0
|2
|2
|75
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|75
Армения
|0
|0
|1
|1
|75
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|75
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|75
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
Малайзия
|0
|0
|1
|1
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