Украина – Швеция: где смотреть трансляцию и видео голов

Болельщики в ожидании матча Украина - Швеция в Глазго / Фото: Reuters
Момент истины для сборной Украины настал! В поединке против шведов нужно выложиться по полной и добыть путевку в четвертьфинал чемпионата Европы. Смотреть онлайн трансляцию Украина – Швеция с видео-повторами голов, фотографиями и комментариями можно на нашем сайте.
Матч начнется в 22:00.
Кстати, с помощью футбольной математики мы спрогнозировали победу команды Андрея Шевченко. Наша команда одержит волевую победу в дополнительное время:
Смотреть игру Украина – Швеция в прямом эфире можно на:
- канал "Украина", прямой эфир;
- канал "Футбол 1", прямой эфир;
- канал "Футбол 2", прямой эфир;
- онлайн на сайте Спорт Сегодня (видеоповторы, фото, комментарии);
- стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры);
- сервис OLL.TV (в подписке).
Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Швеция. Комментатор Евгений Кучин не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.
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