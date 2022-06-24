Украина – Шотландия: прямая видеотрансляция матча отбора на ЧМ-2023

Украина vs Шотландия / Фото: УАФ
Сегодня, 24 июня, состоится матч квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины сыграет против Шотландии. Встреча состоится на стадионе "Сталь" в польском городе Жешув. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.
Напомним, мужская сборная Украины в полуфинале отбора на ЧМ-2022 обыграла Шотландию со счетом 3:1.
На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча женских сборных Украины и Шотландии.
Украина – Шотландия
Женская сборная Украины ведет борьбу за второе место в группе В и выход в плей-офф раунд квалификации Мундиаля. Подопечные Луиса Кортеса должны были сыграть против Шотландии еще 8 апреля, но из-за агрессии России УЕФА перенес матч на июнь.
После четырех сыгранных матчей украинки занимают четвертую строчку группы В, имея в активе 4 балла. Соперники наших девушек сборная Шотландии расположилась на втором месте.
Сборной Украины нужна только победа, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф раунд квалификации.
Состав женской сборной Украины
- Вратари: Екатерина Самсон (ЭТО, Венгрия), Екатерина Боклач (Гурник, Польша), Ирина Санина (Колос Ковалевка).
- Защитники: Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – Фомгет, Турция), Анна Петрик (Брейдаблик, Исландия), Ольга Басанская (Хаяса, Армения), Екатерина Корсун (ЭТО, Венгрия), Ирина Подольская (МТК, Венгрия), Дарья Кравец (Фиорентина, Италия), Татьяна Романенко (Реймс, Франция).
- Полузащитники: Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (обе – Фомгет, Турция), Татьяна Китаева (АЭМ, Испания), Натия Панцулая, Вероника Андрухив (обе – Хениу, Румыния), Ирина Котяш (Славия, Чехия), Тамила Химич (Эспаньол, Испания), Виктория Гирин (Депортиво, Испания), Николь Козлова (Кеге, Дания), Юлия Христюк (Олд Доминион университет/Эшвилл, США).
- Нападающие: Надежда Кунина (Линчепинг, Швеция), Инна Глущенко (Словацко, Чехия), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Роксолана Кравчук (Славия, Чехия), Яна Калинина (Олимпия, Польша).
Оставшиеся матчи отбора ЧМ-2023
- 24.06.2022. Украина – Шотландия
- 28.06.2022. Украина – Венгрия
- 02.09.2022. Фарерские о-ва – Украина
- 06.09.2022. Испания – Украина
Плей-офф: 3-11 октября 2022 года.
Финальный турнир (Австралия, Новая Зеландия): 10 июля – 20 августа 2023 года.