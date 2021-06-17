Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко в Бухаресте проводит второй матч на чемпионате Европы по футболу против аутсайдеров группы македонцев

Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

17 июня сборная Украины проводит второй поединок на Евро-2020 против Северной Македонии. В первом туре обе команды проиграли. Украинцы в борьбе уступили Нидерландам 2:3, а македонцы были биты Австрией 1:3. Но сегодня в Бухаресте команда Шевченко является фаворитом. Онлайн Украина – Северная Македония доступен на нашем сайте.

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"Сине-желтые" ринулись в атаку с первых минут и создали сразу несколько опасных моментов. Уже на 5-й минуте Малиновский подал на Яремчука, голкипер вышел из ворот, вынес мяч на Караваева, который пробил в касание, но снаряд просвистел над перекладиной. Затем уже сам Малиновский опасно бил в ближний угол, но голкипер вынес мяч на угловой.



Фото Reuters

После 14-й минуты македонцы немного пришли в себя и стали организовывать быстрые контратаки. Но в середине первого тайма Украина превратила свои моменты в забитый гол. После розыгрыша углового на 29-й минуте мяч в сетку протолкнул Андрей Ярмоленко. Это второй гол игрока Вест Хэма на этом Евро.

А на 34-й минуте счет стал 2:0 в пользу сборной Украины. Это уже Яремчук избежал офсайда, ворвался в штрафную и обводным ударом отправил мяч в сетку мимо вратаря. VAR проверял момент взятия ворот, но придраться было не к чему. Стоит отметить и классную передачу Яремчука.

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На 39-й минуте мяч побывал и в воротах Украины – здорово с нашей защитой разобрался Пандев, но гол не засчитали – положение вне игры.

Украина до этой встречи дважды обыгрывала Северную Македонию, еще по разу была зафиксирована победа македонцев и ничья. Самый памятный поединок прошел в 2004 году, когда нынешнему главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

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