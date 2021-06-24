Украина против Швеции и другие пары 1/8 финала Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу определились пары плей-офф, команды будут играть по два матча за день – с 26 по 29 июня

Наши болельщики снова увидят игру сборной на Евро / Фото: Reuters

Сегодня завершился групповой турнир чемпионата Европы. По его итогам сформировались пары 1/8 финала. Там впервые в своей истории сыграет и сборная Украины. Наша команда вышла в плей-офф, как одна из лучших, которые заняли четвертые места.

Суббота, 26 июня

19:00. Уэльс – Дания. Амстердам

Уэльс – Дания. Амстердам 22:00. Италия – Австрия. Лондон

Воскресенье, 27 июня

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19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт

Нидерланды – Чехия. Будапешт 22:00. Бельгия – Португалия. Севилья

Понедельник, 28 июня

19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген

Хорватия – Испания. Копенгаген 22:00. Франция – Швейцария. Бухарест

Вторник, 29 июня

19:00. Англия – Германия

22:00. Швеция – Украина

"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.