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Украина против Швеции и другие пары 1/8 финала Евро-2020

24 июня, 00:23

Любомир Луканюк

На чемпионате Европы по футболу определились пары плей-офф, команды будут играть по два матча за день – с 26 по 29 июня

Наши болельщики снова увидят игру сборной на Евро / Фото: Reuters

Сегодня завершился групповой турнир чемпионата Европы. По его итогам сформировались пары 1/8 финала. Там впервые в своей истории сыграет и сборная Украины. Наша команда вышла в плей-офф, как одна из лучших, которые заняли четвертые места.

Суббота, 26 июня

Воскресенье, 27 июня

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Понедельник, 28 июня

Вторник, 29 июня

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