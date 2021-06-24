Украина против Швеции и другие пары 1/8 финала Евро-2020

Наши болельщики снова увидят игру сборной на Евро / Фото: Reuters
Сегодня завершился групповой турнир чемпионата Европы. По его итогам сформировались пары 1/8 финала. Там впервые в своей истории сыграет и сборная Украины. Наша команда вышла в плей-офф, как одна из лучших, которые заняли четвертые места.
Суббота, 26 июня
- 19:00. Уэльс – Дания. Амстердам
- 22:00. Италия – Австрия. Лондон
Воскресенье, 27 июня
- 19:00. Нидерланды – Чехия. Будапешт
- 22:00. Бельгия – Португалия. Севилья
Понедельник, 28 июня
- 19:00. Хорватия – Испания. Копенгаген
- 22:00. Франция – Швейцария. Бухарест
Вторник, 29 июня
- 19:00. Англия – Германия
- 22:00. Швеция – Украина
"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.
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