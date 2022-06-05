Украина проиграла Уэльсу: что дальше?

Сборная Украины не попала на ЧМ-2022, но уже скоро стартует в новом турнире / Фото: REUTERS

Увы, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет без Украины. В финале квалификации наша команда уступила Уэльсу – 0:1. Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота.

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Что дальше? Когда мы снова увидим матчи национальной сборной? Такие вопросы появились у многих после игры в Кардиффе. Не волнуйтесь, долго ждать не придется. Ближайший матч уже в среду.

Звершив выступление в отборе на ЧМ-2022, сборная Украины начинает выступление в Лиге наций.

Вкратце напомним, что это за турнир. Все команды Европы разделены на четыре дивизиона, которые разбиты на четыре группы (кроме последнего, там две). Победители групп повышаются в классе, худшие – понижаются. Победители групп высшего дивизиона через полуфиналы и финал разыграют трофей.

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Сборная Украины играет во втором по силе дивизионе. Свои домашние матчи наша команда будет проводить в польском Лодзе.

Календарь сборной Украины

8 июня. Ирландия – Украина.

11 июня. Украина – Армения.

14 июня. Украина – Ирландия.

21 сентября. Шотландия – Украина

24 сентября. Армения – Украина.

27 сентября. Украина – Шотландия.

Какая еще польза от Лиги наций? Через этот турнир можно получить путевку на Евро-2024. Сборные, которые на пробились на чемпионат Европы через прямую квалификацию, получат второй шанс. 12 команд по результатам Лиги наций попадут в плей-офф, где разыграют три пропуска на Евро-2024.