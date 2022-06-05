5 июня 19:00
Уэльс 1
Украина 0
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина проиграла Уэльсу: что дальше?

Любомир Луканюк
5 июня, 21:53
В этом году наша команда сыграет еще как минимум шесть официальных матчей. Подопечные Александра Петракова будут участвовать в Лиге наций

Сборная Украины не попала на ЧМ-2022, но уже скоро стартует в новом турнире / Фото: REUTERS

Увы, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет без Украины. В финале квалификации наша команда уступила Уэльсу – 0:1. Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота.

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Что дальше? Когда мы снова увидим матчи национальной сборной? Такие вопросы появились у многих после игры в Кардиффе. Не волнуйтесь, долго ждать не придется. Ближайший матч уже в среду.

Звершив выступление в отборе на ЧМ-2022, сборная Украины начинает выступление в Лиге наций.

Вкратце напомним, что это за турнир. Все команды Европы разделены на четыре дивизиона, которые разбиты на четыре группы (кроме последнего, там две). Победители групп повышаются в классе, худшие – понижаются. Победители групп высшего дивизиона через полуфиналы и финал разыграют трофей.

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Сборная Украины играет во втором по силе дивизионе. Свои домашние матчи наша команда будет проводить в польском Лодзе.

Календарь сборной Украины

  • 8 июня. Ирландия – Украина.
  • 11 июня. Украина – Армения.
  • 14 июня. Украина – Ирландия.
  • 21 сентября. Шотландия – Украина
  • 24 сентября. Армения – Украина.
  • 27 сентября. Украина – Шотландия.

Какая еще польза от Лиги наций? Через этот турнир можно получить путевку на Евро-2024. Сборные, которые на пробились на чемпионат Европы через прямую квалификацию, получат второй шанс. 12 команд по результатам Лиги наций попадут в плей-офф, где разыграют три пропуска на Евро-2024.

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