Украина потеряла основного вратаря перед матчем с Ирландией

Бущан получил травму в матче с Уэльсом / Фото: REUTERS
В среду, 8 июня, сборная Украины матчем с Ирландией стартует в Лиге наций. Помимо борьбы за попадание в топ-дивизион, в Лиге наций будут разыграны три путевки на Евро-2024.
Перед матчем в Дублине Сергей Сидорчук рассказал, как команда пережила поражение от Уэльса в отборе на ЧМ-2022. А главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, кто не сможет сыграть с ирландцами.
"Есть травмы в нашей команде. Выбыли Бущан и Степаненко. Сегодня их возили на МРТ, слава Богу, ничего страшного. У Степаненко нет перелома пальца, Бущан голеностоп немного подвернул. 7-10 дней нужно восстанавливаться.
Чуть-чуть сегодня приболел Соболь, не будет тренироваться.
Все остальные здоровы, посмотрим на самочувствие во время тренировки. Посмотрим, кто смог восстановиться, и после этого будем принимать решения по стартовому составу, чтобы не причинить ребятам вреда", – рассказал Петраков на пресс-конференции.