Украина потеряла основного вратаря перед матчем с Ирландией

Бущан получил травму в матче с Уэльсом / Фото: REUTERS

В среду, 8 июня, сборная Украины матчем с Ирландией стартует в Лиге наций. Помимо борьбы за попадание в топ-дивизион, в Лиге наций будут разыграны три путевки на Евро-2024.

Перед матчем в Дублине Сергей Сидорчук рассказал, как команда пережила поражение от Уэльса в отборе на ЧМ-2022. А главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, кто не сможет сыграть с ирландцами.

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