7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украина потеряла основного вратаря перед матчем с Ирландией

Андрей Трофимов
7 июня, 21:37
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о потерях в нашем составе перед матчем Лиги наций с Ирландией

Бущан получил травму в матче с Уэльсом / Фото: REUTERS

В среду, 8 июня, сборная Украины матчем с Ирландией стартует в Лиге наций. Помимо борьбы за попадание в топ-дивизион, в Лиге наций будут разыграны три путевки на Евро-2024.

Перед матчем в Дублине Сергей Сидорчук рассказал, как команда пережила поражение от Уэльса в отборе на ЧМ-2022. А главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, кто не сможет сыграть с ирландцами.

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"Есть травмы в нашей команде. Выбыли Бущан и Степаненко. Сегодня их возили на МРТ, слава Богу, ничего страшного. У Степаненко нет перелома пальца, Бущан голеностоп немного подвернул. 7-10 дней нужно восстанавливаться.

Чуть-чуть сегодня приболел Соболь, не будет тренироваться.

Все остальные здоровы, посмотрим на самочувствие во время тренировки. Посмотрим, кто смог восстановиться, и после этого будем принимать решения по стартовому составу, чтобы не причинить ребятам вреда", – рассказал Петраков на пресс-конференции.