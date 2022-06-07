8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна втратила основного воротаря перед матчем з Ірландією

Андрій Трофімов
7 червня, 21:37
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про втрати у нашому складі перед матчем Ліги націй з Ірландією

Бущан отримав травму у матчі з Уельсом

У середу, 8 червня, збірна України матчем з Ірландією стартує у Лізі націй. Окрім боротьби за потрапляння до топ-дивізіону, у Лізі націй буде розіграно три путівки на Євро-2024.

Перед матчем у Дубліні Сергій Сидорчук розповів, як команда пережила поразку від Уельсу у відборі на ЧС-2022. А головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, хто зможе зіграти з ірландцями.

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"Є травми в нашій команді. Вибули Бущан і Степаненко. Сьогодні їх возили на МРТ, дякувати Богу, нічого страшного. У Степаненка немає перелому пальця, Бущан гомілковостоп трохи підвернув. 7-10 днів треба відновлюватися.

Трохи сьогодні захворів Соболь, не тренуватиметься.

Всі решта здорові, подивимося на здоров'я під час тренування. Подивимося, хто зміг відновитися, і після цього прийматимемо рішення щодо стартового складу, щоб не заподіяти хлопцям шкоди", – розповів Петраков на пресконференції.