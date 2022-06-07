Україна втратила основного воротаря перед матчем з Ірландією

Бущан отримав травму у матчі з Уельсом
У середу, 8 червня, збірна України матчем з Ірландією стартує у Лізі націй. Окрім боротьби за потрапляння до топ-дивізіону, у Лізі націй буде розіграно три путівки на Євро-2024.
Перед матчем у Дубліні Сергій Сидорчук розповів, як команда пережила поразку від Уельсу у відборі на ЧС-2022. А головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, хто зможе зіграти з ірландцями.
"Є травми в нашій команді. Вибули Бущан і Степаненко. Сьогодні їх возили на МРТ, дякувати Богу, нічого страшного. У Степаненка немає перелому пальця, Бущан гомілковостоп трохи підвернув. 7-10 днів треба відновлюватися.
Трохи сьогодні захворів Соболь, не тренуватиметься.
Всі решта здорові, подивимося на здоров'я під час тренування. Подивимося, хто зміг відновитися, і після цього прийматимемо рішення щодо стартового складу, щоб не заподіяти хлопцям шкоди", – розповів Петраков на пресконференції.