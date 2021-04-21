Украина победила Швецию в плей-офф, но не поедет на чемпионат мира

Женская сборная Украины по гандболу не смогла пробиться на чемпионат мира. Даже после выездной победы над командой Швеции.
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Судьба мировой путевки была решена неделю назад в Киеве, когда Швеция выиграла с разницей в четырнадцать мячей – 28:14. Перед сегодняшним матчем скандинавки столкнулись с главной проблемой современности – коронавирусом. Из-за позитивных тестов хозяйки недосчитались нескольких ведущих игроков. Они ни разу не повели в счете за весь матч и комфортно уступили – 22:26.
По сумме двух матчей Швеция едет на женский чемпионат мира по гандболу, который пройдет с 2 по 19 декабря 2021 года в Испании.
Отметим, что женская сборная Украины по гандболу – единственный призер Олимпиады в игровых командных видах. В 2004 году подопечные Леонида Ратнера привезли "бронзу" из Афин. Наш лучший результат на мировых первенствах – четвертое место в 2003 году. Последнее наше выступление на ЧМ датируется 2009-м годом, тогда украинки заняли 17-е место.
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