Украина обязана побеждать: букмекеры сделали прогноз на матч против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины имеет все шансы одержать победу во Львове / Фото: Getty Images

Сегодня, 12 октября, на Арене Львов сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной. Это ключевой поединок для обеих сборных в борьбе за попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина на нашем сайте.

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Поединок Украина – Босния начнется в 21:45.

В турнирной таблице "желто-синие" занимают второе место в группе D, опережая Боснию на два балла. Но украинцы провели на одну игру больше.

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Для того чтобы сохранить второе место в группе, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

Посмотрите турнирное положение команд:

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Что думают букмекеры

Аналитики считают сборную Украины фаворитом противостояния во Львове. На победу "желто-синих" установлен коэффициент 1.76. Вероятность ничейного результата – 3.75, победы боснийцев – 5.00.

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

Победа Украины – 55%

Ничья – 26%

Победа Боснии и Герцеговины – 19%

Самый популярный счет в матче – 1:0 в пользу "желто-синих". На такой результат букмекеры принимают ставки с коэффициентом 6.20. На ничью 1:1 – 7.00, победа украинцев со счетом 2:0 – коэффициент 7.60.

Как соперники играли в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины выдала ничейную серию из пяти матчей: с одинаковым счетом 1:1 завершились оба поединка с Францией, домашние встречи с Казахстаном и Финляндией. Выездной матч против Казахстана завершился вничью – 2:2.

Ничейное проклятие было снято в выездном поединке против финнов, когда команда Петракова обыграла соперников 2:1.

Боснийцы одержали в квалификации на ЧМ-2022 одну победу над Казахстаном 2:0 и один матч проиграли – Франции 0:1. Три поединка завершились вничью: Финляндией (2:2), Францией (1:1), Казахстаном (2:2).

Смотрите как Украина обыграла Финляндию в матче отбора на ЧМ-2022