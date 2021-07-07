Украина объявила состав на Олимпиаду-2020: нашу страну представят 158 спортсменов

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram
Украина объявила состав на Олимпиаду-2020. Нашу страны на Играх в Токио представят 158 спортсменов. К сожалению, сборная Украины осталась без потенциальных медалистов Олега Верняева и Дмитрия Чумака, которые отстранены от выступлений по подозрению в употреблении допинга.
Состав Украины на Олимпиаду-2020:
Ранее мы писали, что женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь. Жители Японии продолжают протестовать против проведения летней Олимпиады во время пандемии коронавируса, в Мито женщина даже пыталась сорвать эстафету олимпийского огня.
Также стало известно, что главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020. Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры
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