8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Украина, ничего не делая, вернулась на второе место: обзор победы Франции над финнами

Олег Люлька
8 сентября, 08:54
Команда Александра Петракова, не играя, поднялась на вторую строчку отборочной группы ЧМ-2022 благодаря победе Франции над Финляндией и ничьей боснийцев с Казахстаном

Гризманн помогает Петракову / Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу, даже отдыхая, вернула себе вторую строчку в квалификационной группе, дающую пропуск в плей-офф за путевку на катарский ЧМ.

Это случилось благодаря осечкам наших конкурентов.

Финляндия проиграла в гостях Франции 0:2. Спасибо Гризманну, сделавшему дубль.

А Казахстан на последних секундах лишил победы Боснию и Герцеговину – 2:2.

Франция – Финляндия – 2:0
Голы: Гризманн, 25, 54

Босния и Герцоговина – Казахстан – 2:2
Голы: Пьянич, 74 (с пенальти), Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90+5

Турнирная таблица группы D

Впрочем, как финны, так и боснийцы сыграли на матч меньше, чем Украина. Поэтому "сине-желтым" нужно обыгрывать и тех и других в оставшихся поединках, чтобы сохранить за собой второе место в группе и путевку в плей-офф.

Реклама

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ГРУППЫ D

9 октября

Финляндия – Украина
Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября

Казахстан – Финляндия
Украина – Босния и Герцеговина

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Читайте также: "Надо сохранить интригу": главный тренер сборной Украины готовит сюрприз на товарняк с Чехией

Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Францией

Реклама