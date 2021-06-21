Украина не должна проиграть: прогноз комментатора на решающий матч Евро

Кирилл Круторогов больше склоняется в ничьей 1:1 или победе сборной Украины со счетом 2:1 – прогноз и котировки

Прогноз на матч Украина - Австрия на Евро-2020

Сегодня – важнейший поединок для сборной Украины на этом чемпионате Европы. Матч Украина – Австрия определит, пробьется ли команда Андрея Шевченко в плей-офф турнира.

Украина – Австрия

21 июня, понедельник, в 19:00, канал Украина

Где смотреть матч Украина – Австрия

После поражения от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) наша главная команда страны идет на втором месте, дающем путевку в плей-офф турнира. Австрийцы обыграли балканцев (3:1) и уступили "оранье" (0:2).

РАСКЛАДЫ. И у них, и у нас – нулевая разница забитых и пропущенных, но мы превосходим соперника, благодаря тому, что забили на гол больше. То есть в случае ничьей с австрийцами мы напрямую выходим в 1/8, где, как уже известно, встретимся на "Уэмбли" со сборной Италии.

Сборная Австрии при таком раскладе с большой долей вероятности также квалифицируется в следующий раунд с третьего места. Поражение одной из команд оставит шансы на плей-офф, но все же будет риск оказаться вне игры. Поэтому команде Андрея Шевченко важно не проиграть.

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КАДРЫ. Не помогут сборной Украины Александр Зубков и Денис Попов. У австрийцев отбыл дисквалификацию Марко Арнаутович и, по информации их прессы, выйдет в стартовом составе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ. Наша история противостояний со сборной Австрии совсем небогата. Мы встречались с ними лишь дважды, и оба раза в товарищеских матчах, обменявшись победами – осенью 2011-го побеждали "желто-синие" (2:1), летом 2012-го – "красно-белые" (3:2). С тех пор за нашу сборную продолжает выступать Андрей Ярмоленко, а за соперника – автор дубля Арнаутович и Давид Алаба.

ПРОГНОЗ. Очень сложный для прогноза поединок. По логике, наша главная команда страны не должна проиграть. Больше склоняюсь к ничьей – 1:1, но надеюсь на победу 2:1.

Котировки FAVBET:

ничья – коэффициент 2.06

ничья со счетом 1:1 – коэффициент 4.20

победа Украины – коэффициент 3.55

победа Украины со счетом 2:1 – коэффициент 12.0