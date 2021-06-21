Украина и Австрия определились с формой на матч Евро-2020: наши сыграют в фартовом комплекте

На последний матч группового этапа Украина выбрала желтую форму. Австрия выйдет на поле в красных футболках. Команды разыграют между собой путевку в плей-офф

Украина сыграет в желтом, Австрия - в красном / Фото: УАФ

Украина и Австрия определились с комплектами формы, в которых выйдут на сегодняшний матч третьего тура Евро-2020. Смотреть Украина – Австрия можно на нашем сайте.

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Украинцы выйдут на матч в фартовых желтых футболках. В этом комплекте наша команда обыграла Северную Македонию в предыдущем матче на Евро. Австрия сыграет в красных футболках с белыми рукавами. На Евро австрийцы пока еще не играли в таком комплекте.

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Кстати, ранее Украина определилась с заявкой на матч против Австрии. В состав на игру с Австрией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.