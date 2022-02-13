Украина должна гордиться! Тренер прокомментировал наш результат на Олимпиаде

Джима (№8) до последнего боролась за награды / Фото: REUTERS

Ну наконец-то зимние Олимпийские игры стали по-настоящему зимними. Сегодня олимпийские объекты обильно засыпало снегом.

В таких условиях прошла женская биатлонная гонка преследования. Большие надежды у нас были на Юлию Джиму, которая стартовала под восьмым номером.

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Юля отлично провела гонку и долгое время держалась в группе претенденток на награды. На четвертый круг наша биатлонистка ушла всего с 13-секундным отставанием от третьего места.

Но последняя стрельба не задалась – два штрафных круга отбросили нашу спортсменку на 13-е место.

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Юлия Джима / Фото: Getty Images

"Жалко, шансы были попасть на подиум. Были видно, как Юля мучилась на спуске. Сегодня лыжи не были столь быстры как раньше. То есть, три предыдущие гонки лыжи были экстра, как у норвежцев или шведов. А сегодня суперлыжи, как у австрийцев. Но когда хочешь выиграть, лыжи должны быть экстра. Тем не менее, Украина должна гордиться выступлением Джимы. Она бежала в одном темпе с лучшими. Юля на Олимпиаде показала, что в каждой гонке может бороться за медали", – прокомментировал выступление Джимы тренер нашей команды Урош Велепец.

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