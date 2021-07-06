Украина бойкотирует пляжный ЧМ в Москве: реакция России

В Госдуме считают, что Украина "проявила трусость" и "подставила своих же футболистов", не дав им выступить на главном турнире в их карьере

Коллаж - "Сегодня"

В Госдуме России прокомментировали информацию о бойкоте Украиной чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

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"Удивительные события. Решение запретить сборной Украины по пляжному футболу ехать на чемпионат мира в Москву напрямую связано с вмешательством политиков в спорт, – считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, слова которого приводит Чемпионат. – Украина прежде всего наказала своих игроков – ребят, которые готовились к этому ЧМ. Все мы понимаем, как сложно они отбирались на пляжный мундиаль. Это ключевое событие для любого спортсмена, а может быть – даже самое знаковое в их карьере. Федерация футбола Украины подставила не только своих футболистов, но и их родителей, тренеров и украинских болельщиков. Украина проявила трусость"

Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

"Пусть они не покупают российский газ, но причем здесь спортсмены? Они не имеют никакого отношения к тем проблемам, которые есть у наших политиков. Это очень странное и неспортивное поведение. Напомню, еще недавно в Москве был президент ФИФА, который встретился с нашими руководителями. Он отметил, что подготовка к чемпионату мира проходит на высочайшем уровне. Да и сам Инфантино планирует приехать на финальную часть. То, что украинцы не приедут, – это очень странное и политизированное событие"

Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: Getty Images

Добавим, что не далее как в апреле в Москве на чемпионате Европы успешно выступила сборная Украины по тяжелой атлетике. При этом украинский штангист Дмитрий Чумак, став чемпионом, взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком" и приложив к ним фото горящей Красной площади.

В апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, уже в июне украинского штангиста-поджигателя Кремля Дмитрия Чумака Международная федерация тяжелой атлетики отлучила от спорта за допинг, в чем многие усмотрели "месть Москвы".