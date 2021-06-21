Украина – Австрия: где смотреть трансляцию и видео голов

Болельщицы сборной Украины перед стартом матча Украина - Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters
Сегодня – решающий матч сборной Украины на Евро! Если мы не проиграем Австрии в третьем туре группового этапа, то гарантируем себе первый в истории выход в плей-офф чемпионата Европы. Трансляция Украина – Австрия в виде мультимедийного онлайна доступна на нашем сайте, в нем будут видео-повторы голов.
Матч начнется в 19:00.
Смотреть игру Украина – Австрия в прямом эфире можно на:
- канал "Украина"
- канал "Футбол 2"
- Мультимедийный онлайн на segodnya.ua
- Стрим на YouTube канале ТуМатч (обсуждаем игру!)
- OLL.TV (в подписке)
Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Австрия. Комментатор Евгений Кучин не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.
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