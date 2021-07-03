Украина – Англия: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Смотрите видео голов и обзор матча в Риме между украинцами и англичанами, в котором определяется последний полуфиналист чемпионата Европы по футболу

Украина vs Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Риме проходит четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния.

УКРАИНА – АНГЛИЯ – 0:1

ГОЛ: КЕЙН, 4

Видео гола Кейна

К сожалению, уже на 4-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны украинцев, ворота Бущана распечатал Кейн.

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Матч Украина – Англия продолжается. Англия ведет 1:0. Позади – первый тайм...

Отметим, что победитель пары Украина – Англия в 1/2 финала Евро-2020, 7 июля на Уэмбли, сыграет с Данией, обыгравшей Чехию 2:1.