Украина – Англия: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Украина vs Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters
В субботу, 3 июля, в Риме проходит четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния.
УКРАИНА – АНГЛИЯ – 0:1
ГОЛ: КЕЙН, 4
Видео гола Кейна
К сожалению, уже на 4-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны украинцев, ворота Бущана распечатал Кейн.
Матч Украина – Англия продолжается. Англия ведет 1:0. Позади – первый тайм...
Отметим, что победитель пары Украина – Англия в 1/2 финала Евро-2020, 7 июля на Уэмбли, сыграет с Данией, обыгравшей Чехию 2:1.
Новости на эту же тему: