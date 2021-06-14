"Украина 24" запустила спецпроект к Евро-2020 – "Реальна політика. Нотатки на полях"

Ведущий Евгений Киселев уже сделал обзор на матч первого тура группового этапа между сборными Украины и Нидерландов. Автор проекта убежден, что сегодня футбол – это не только спорт, но и большая политика

"Реальна політика. Нотатки на полях" - новое шоу о Евро-2020

Евгений Киселев начал цикл программ, посвященный Евро-2020. Ведущий делает обзор на важное спортивное событие в ракурсе глобальных смыслов. Проект выходит еженедельно сразу после "Реальной политики" во время чемпионата Европы по футболу.

"Реальна політика. Нотатки на полях" – авторская аналитическая программа о влиянии спортивной игры в контексте международных событий, обзор истории противостояний и важность игры на уровне государств. Евгений Киселев делает акцент на сложных социальных моментах чемпионата и разбирает самые яркие случаи политического вмешательства в футбольную жизнь.

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Евгений уже сделал обзор на матч первого тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Украины играла против Нидерландов. Автор проекта убежден, что сегодня футбол – это не только спорт, но и большая политика, большой бизнес и большие страсти.

Каждое воскресенье ведущий оценивает не только политических лидеров, но и результаты футбольных матчей на информационном канале "Украина 24".