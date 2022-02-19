Угроза агрессии: еврокубковые матчи украинских команд перенесли из-за России

В ближайшее время гандбольные еврокубки в Украине не будут проводится / Фото: Коллаж: Сегодня
Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в связи с ситуацией возникшей по вине России.
"EHF находится в тесном контакте с клубами и федерациями. Запрашиваются информация и рекомендации от соответствующих органов, постоянно отслеживается развитие ситуации в Украине.
Учитывая, что здоровье и безопасность игроков и официальных лиц, а также целостность соревнований являются наивысшим приоритетом, Европейская федерация гандбола оценивает ситуацию для каждого матча индивидуально. Любое возможное решение основывается на доступной информации.
Согласно этому подходу, был отложен матч Лиги чемпионов между запорожским Мотором и французским ПСЖ. Также не состоялась игра женского Кубка EHF Галичанка – Н71.
Решения о предстоящих поединках примет EHF, после чего информация будет доведена до клубов и федераций", – говорится в заявлении EHF.
Ранее мы сообщали, что гандболистки с Фарерских островов не приехали на матч 1/4 финала Кубка ЕГФ во Львов. Они опасаются, что Россия нападет на Украину.
17 февраля гандболистки Галичанки отправились на Фареры, чтобы 20 февраля сыграть выездной матч Кубка ЕГФ.
Отметим, что EHF также отменила матч российской команды. Поединок краснодарского СКИФа в Кубке Европы среди мужчин не будет сыгран согласно графику.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.