19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
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Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Загроза агресії: єврокубкові матчі українських команд перенесли через Росію

Сергій Шаховець
19 лютого, 08:55
У зв'язку з небезпекою військового вторгнення російських військ на територію України, єврокубкові матчі за участю українських команд було перенесено на невизначений термін

Найближчим часом гандбольні єврокубки в Україні не будуть проводитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська федерація гандболу (EHF) на своєму офіційному сайті опублікувала прес-реліз, у зв'язку із ситуацією, що виникла з вини Росії.

"EHF перебуває у тісному контакті з клубами та федераціями. Запитуються інформація та рекомендації від відповідних органів, постійно відстежується розвиток ситуації в Україні.

Зважаючи на те, що здоров'я та безпека гравців та офіційних осіб, а також цілісність змагань є найвищим пріоритетом, Європейська федерація гандболу оцінює ситуацію для кожного матчу індивідуально. Будь-яке можливе рішення грунтується на доступній інформації.

Відповідно до цього підходу, було відкладено матч Ліги чемпіонів між запорізьким Мотором та французьким ПСЖ. Також не відбулася гра жіночого Кубка EHF Галичанка – Н71.

Рішення про майбутні поєдинки прийме EHF, після чого інформація буде доведена до клубів та федерацій", – йдеться у заяві. EHF.

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Раніше ми повідомляли, що гандболістки з Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну.

17 лютого гандболістки Галичанки вирушили на Фарери, щоб 20 лютого зіграти виїзний матч Кубка ЄГФ.

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Зазначимо, що EHF також відмінила матч російської команди. Поєдинок краснодарського СКІФу в Кубку Європи серед чоловіків не зіграє згідно з графіком.

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.