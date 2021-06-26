Уэльс – Дания: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Евро-2020

Встреча 1/8 финала между командами, занявшими в своих группах вторые места, назначена в Амстердаме на 19:00 по киевскому времени в субботу

Уэльс - Дания / Фото: REUTERS

В субботу на чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф. 16 лучших по итогам группового турнира команд продолжают сражаться теперь на выбывание. Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020. Открывают новый этап сборные Дании и Уэльса.

Поединок на арене имени Йохана Кройффа в столице Нидерландов стартует в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео лучших моментов.

Онлайн Дания – Уэльс

Путь на турнире. Сборная Уэльса путевку в плей-офф заработала уже после двух туров группы А, сведя вничью встречу со швейцарцами (1:1) и разобравшись со слабыми турками (2:0). Да и в дуэли за победу в квартете Гарет Бейл и компания оказали итальянцами сопротивление (0:1).

Датчане же, наоборот, запрыгнули в последний вагон. На своем стадионе в Копенгагене они уступили финнам (0:1) и бельгийцам (1:2), но затем оторвались на россиянах (4:1). Так что скандинавы даже с тремя очками смогли стать вторыми в группе В. Вспомним, как датчане разгромили сборную России и помогли украинцам выйти в плей-офф:

Кстати, вчера Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании.

Рефери матча – 37-летний немец Даниэль Зиберт. На групповом этапе он судил матчи Шотландия – Чехия (0:2) и Швеция – Словакия (1:0), назначив решающий пенальти на 77-й минуте.

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Личные встречи. Интересно, что в 10 очных "свиданиях" конкуренты за путевку в четвертьфинал никогда не играли вничью. Шесть раз верх брали скандинавы, четырежды – британцы.

Где смотреть. На украинском телевидении дуэль Уэльс – Дания покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET предпочтение отдают сборной Дании, коэффициент на ее победу – 1.91, на ничью в основное время – 3.30, на успех Уэльса – 4.95. Скорее всего, соперники забьют два мяча, но самый популярный счет – 0:1 (4.85).

Вашему вниманию – все автоголы Евро-2020: парад восьми несчастий.

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