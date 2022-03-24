Уэльс – Австрия: где и во сколько смотреть матч плей-офф ЧМ-2022

Австрийские тренеры думают, как остановить Бэйла / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

24 марта, в четверг, состоятся матчи отборочного турнира чемпионат мира по футболу в Катаре.

Так, сегодня в Кардиффе пройдет стыковой поединок ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Австрии.

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Когда начало. Стартовый свисток в матче будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч будет транслироваться на платформе Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покажет поединок в записи 25 марта в 11:30.

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За кого вы болеете? Уэльс Австрия

История противостояния. Всего десять поединков было сыграно между этими командами. Трижды побеждали валлийцы, пять раз – австрийцы и еще дважды была зафиксирована ничья.

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Последняя встреча состоялась в 2017 году, когда Уэльс выиграл – 1:0.

Кто фаворит. В букмекерских конторах считают, что шансы обеих команд примерно равны. Котировки на основное время: Уэльс – 2.95, ничья – 2.95, Австрия – 2.80.

Коэффициент на проход: Уэльс – 1.98, Австрия – 1.88. В процентах это – 48 против 52.

Что дальше. Победитель этой пары встретится с победителем противостояния Шотландия – Украина. Наша команда тоже должна была сегодня сыграть стыковой матч на Туманном Альбионе. Но игру перенесли на июнь.