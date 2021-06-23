УЕФА вчера запретил акцию в поддержку ЛГБТ, а сегодня перекрасил эмблему в радужные цвета

В УЕФА отметили месяц гордости и перекрасили эмблему в поддержку ЛГБТ. Зато вчера они ответили отказом властям Мюнхена на просьбу подсветить стадион радужными цветами

УЕФА поддержал ЛГБТ / Фото: Reuters

УЕФА присоединился к поддержке ЛГБТ-сообщества в рамках месяца гордости и перекрасил эмблему в радужные цвета. Ничего необычного, но еще вчера организация запретила акцию в поддержку ЛГБТ, которую хотели провести в Германии.

Напомним, власти Мюнхена просили разрешить включить радужную подсветку на "Альянц Арене" во время матча Евро-2020 Германия – Венгрия. Эта акция должна была стать частью протеста против недавно принятого в Венгрии закона, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

Аргументируя свой запрет, в УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией. Тем не менее, сегодня сами присоединились к акции.

Ранее на турнире вспыхнул скандал из-за радужной повязки капитана сборной Германии. Тем не менее, УЕФА, от которого ждали финансового наказания немцев, наоборот, решил их похвалить за разнообразие. Нойер сможет играть с этой повязкой и дальше.