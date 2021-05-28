УЕФА придумал "Финал четырех" в Лиге чемпионов. Все матчи пройдут в одном городе

УЕФА планирует отказаться от двух матчей в полуфиналах, а собрать четыре команды в одном городе, где за неделю и разыграть трофей

Лигу чемпионов ждут реформы / Фото: AFP

Уже завтра в Порту будет сыгран финал Лиги чемпионов. Разыграют трофей Манчестер Сити и Челси. Кстати, лондонские болельщики массово сдают билеты на матч.

А тем временем, УЕФА начал работу над изменением формата плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщает The New York Times, менеджеры европейской федерации футбола хотят отменить ответные матчи на полуфинальной стадии. Планируется, что игры состоятся по принципу "Финала четырех" на одной неделе. Четыре команды соберутся в одном городе, где сыграют полуфинал и финал. Также в городе-организаторе пройдут развлекательные мероприятия: концерты, матчи легенд и молодежный финал.

Напомним, что похожий принцип был применен в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса сместили еврокубки с весны на август. Тогда начиная с четвертьфинала, все матчи Лиги чемпионов прошли в Лиссабоне.

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