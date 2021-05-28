Их кинули на 200 фунтов. Фанаты Челси массово отказываются ехать на финал ЛЧ

Болельщиков лондонского клуба заставляли лететь в Порту чартерным рейсом, в итоге уже более 800 человек вернули свои билеты на матч с Манчестер Сити

Финал ЛЧ может пройти без фанов Челси / Фото: AFP

Болельщики Челси массово сдают билеты на финал Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в Порту. Количество отказов уже перевалило за 800.

УЕФА выделил клубам по 5800 билетов на игру. Челси быстро реализовал свою квоту билетов из 2800, которые поступили в открытую продажу. Купившие эти билеты болельщики самостоятельно будут добираться до Португалии. С оставшимися 3000 билетов, в которые входили чартерные рейсы из Англии в Португалию и обратно, возникли проблемы.

Обладателям таких билетов необходимо выложить дополнительно 200 фунтов за так называемый субсидированный клубом чартерный рейс, что для некоторых поклонников футбола показалось несправедливо, пишет The Guardian.

"УЕФА снова забыл про фанатов. Они пытались быть для нас друзьями в истории с Суперлигой, но теперь повернулись к нам спиной. Именно УЕФА настоял на чартерном рейсе, причем изначально 90% билетов были именно такими, пока клуб не возмутился. Болельщику необходимо провести 24 часа в Португалии, сдать тест на ковид. Именно поэтому дополнительные расходы сделали финал чрезмерно дорогим для фанатов", – возмущены поклонники Челси.

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Интересно, что соперник лондонцев по финалу Манчестер Сити купил болельщикам билеты на финал Лиги чемпионов за свой счет.