Удар в спину от Германии! Игрокам из Украины запретили играть в Бундеслиге

Легионерам путь в Германию закрыт / Фото: Коллаж: Сегодня
В начале марта Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.
Из-за войны, до 7 апреля легионеры из Украины могут подписать контракт с зарубежными командами.
Однако Немецкий футбольный союз запретил участвовать в официальных матчах футболистам из украинских клубов.
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Такие игроки не смогут выступать в Бундеслиге, низших дивизионах и Кубке Германии. Если кто-то и перейдет в немецкую команду, то им будет разрешено лишь тренироваться и играть в товарищеских матчах.
Причина – сохранение спортивной целостности соревнований во всех дивизионах, сообщается на сайте DFB.