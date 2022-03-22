Удар у спину від Німеччини! Гравцям з України заборонили грати у Бундеслізі

Легіонерам шлях в Німеччину закритий / Фото: Колаж: Сьогодні
На початку березня Міжнародна федерація футболу дозволила іноземним гравцям та тренерам призупинити контракти з українськими клубами в односторонньому порядку.
Через війну до 7 квітня легіонери з України можуть підписати контракт із закордонними командами.
Проте Німецька футбольна спілка заборонила брати участь в офіційних матчах футболістам з українських клубів.
Читайте також: Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт
Такі гравці не зможуть виступати у Бундеслізі, нижчих дивізіонах та Кубку Німеччини. Якщо хтось і перейде до німецької команди, то їм буде дозволено лише тренуватися та грати у товариських матчах.
Причина – збереження спортивної цілісності змагань у всіх дивізіонах, повідомляється на сайті DFB.