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Удачный дебют Коваленко: Специя проходит соперника в Кубке Италии

Сергей Шаховец
13 августа, 21:42
Украинский хавбек сыграл свой дебютный поединок за "орлят" в Кубке Италии. Его уверенная игра помогла Специи пройти в следующий раунд

Коваленко дебютировал в Кубке Италии / Фото: Twitter

Украинский полузащитник Виктор Коваленко удачно дебютировал за свой новый клуб. В 1/32 Кубка Италии Специя победила команду Порденоне, из Серии В, со счетом 3:1.

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Виктор появился на поле с первых минут матча. Украинец привычно действовал в центре поля, играя центрального полузащитника. Он помогал защитникам и при первой возможности угрожал воротам соперника. Коваленко провел на поле 86 минут и в целом дебют не испортил.

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Порденоне – Специя – 1:3
Голы: Фолорунсо 51 – Эрлич 39, Николау 45+3, Колли 83 (с пенальти)

В следующем раунде Кубка Италии команда украинца сыграет против победителя пары Лечче – Парма.

Мы сообщали, что в это летнее межсезонье Виктор Коваленко на правах аренды перебрался из Аталанты в Специю. В своем предыдущем клубе Виктор не имел достаточной игровой практики, проведя всего лишь один матч в Кубке Италии.

Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

Новая команда игрока сборной Украины, Специя, в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й из 20-ти клубов. В ней, по сравнению с Аталантой, у Коваленко должно быть больше игрового времени и шансов проявить себя.

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