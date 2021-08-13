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Вдалий дебют Коваленка: Спеція проходить суперника у Кубку Італії

Сергій Шаховець
13 серпня, 21:42
Український хавбек зіграв свій дебютний поєдинок за "орлят" у Кубку Італії. Його впевнена гра допомогла Спеції пройти в наступний раунд

Коваленко дебютував в Кубку Італії / Фото: Twitter

Український півзахисник Віктор Коваленко вдало дебютував за свій новий клуб. В 1/32 Кубка Італії Спеція перемогла команду Порденоне, з Серії В, з рахунком 3:1.

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Віктор з'явився на полі з перших хвилин матчу. Українець звично діяв в центрі поля, граючи центрального півзахисника. Він допомагав захисникам і при першій нагоді загрожував воротам суперника. Коваленко провів на полі 86 хвилин і в цілому дебют не зіпсував.

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Порденоне – Спеція – 1: 3
Голи: Фолорунсо 51 – Ерліч 39, Николау 45 + 3, Коллі 83 (з пенальті)

У наступному раунді Кубка Італії команда українця зіграє проти переможця пари Лечче – Парма.

Ми повідомляли, що в це літнє міжсезоння Віктор Коваленко на правах оренди перебрався з Аталанти в Спецію. У своєму попередньому клубі Віктор не мав достатньої ігрової практики, провівши всього лише один матч у Кубку Італії.

Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

Нова команда гравця збірної України, Спеція, в минулому сезоні Серії А фінішувала 15-ю з 20-ти клубів. У ній, в порівнянні з Аталантою, у Коваленко має бути більше ігрового часу і шансів проявити себе.

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