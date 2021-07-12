Убью вас с женой, когда будете спать! Конор пообещал страшную смерть семье Порье

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был так расстроен своим переломом и проигрышем Дастину Порье, что не выбирал выражений и говорил страшные вещи своему сопернику

Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весах ирландский боец Конор Макгрегор говорил очень жестокие вещи, когда сидел со сломанной ногой в октагоне на UFC 264. Конор сломал ногу, и судьи остановили его третий поединок с Дастином Порье после первого раунда, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

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"Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель", – сказал ирландец в адрес Порье.

Также во время интервью в октагоне ирландец сказал Порье: "Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. С*ка ты неверная!" На что миссис Порье показала Конору средний палец.

Напомним, что сегодня была третья встреча бойцов. Впервые их пути пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.

Не исключено, что будет и четвертый бой. Ведь Макгрегор и Порье продали невероятное количество платных трансляций.