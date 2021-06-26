Убил беременную любовницу и сбросил с моста: для боксера будут требовать смертную казнь

Прокуратура пока не решила, какое будет требовать наказание для Феликса Вердехо, а вот адвокат пуэрториканского бойца уверен, что это будет высшая мера

Феликс Вердехо и Кейшла Родригес / Фото: Reuters

Бывший соперник Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Лондоне Феликс Вердехо обвиняется в похищении и убийстве любовницы Кейшлы Родригес. Но прокуроры, которые занимаются делом пуэрториканского боксера, пока уверены, какое наказание будут просить для бойца.

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В прокуратуре пока не приняли решение, будут ли они просить применить к спортсмену высшую меру наказания в Пуэрто-Рико – смертную казнь, сообщает BoxingScene. Однако адвокат Вердехо Дэвид Артур Рунке уверен, что для его подзащитного будут требовать смертную казнь, поэтому сейчас собирает команду защиты.

Феликс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Вердехо обвиняется в похищении и убийстве беременной Кеишлы Родригес. Пуэрториканцу были предъявлены обвинения в угоне и похищении человека, которые повлекли за собой смерть, а также в убийстве девушки и ее нерожденного ребенка. По каждому из этих обвинений максимальным наказанием является смертная казнь.

Напомним, что 29 апреля Родригес не вышла на работу в одну из компаний по уходу за домашними животными. В тот же день ее тело было обнаружено в лагуне, недалеко от Сан-Хуана. Оказалось, что 27-летняя Кеишла Родригес была любовницей боксера несколько лет. В конце апреля она сообщила Феликсу, что беременна.

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Боксер предложил девушке сделать аборт. Следующую встречу пара назначила на четверг, после чего Родригес уже никто не видел. По версии следствия, убийство произошло 27 апреля.

Вердехо договорился о встрече с Родригес у ее дома. 27-летний боец подождал, пока девушка села в его машину, после чего нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем сделал укол из шприца, в котором находилось неизвестное вещество, – пишет The Washington Post.

Боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста. На момент совершения убийства Родригес находилась на втором месяце беременности. При этом у Вердехо есть маленькая дочь в браке с Элиз Мари. Убийство Родригес уже вызвало массовые протесты в Пуэрто-Рико.

Боксер свою вину не признал. Следующее слушание по его делу состоится уже 27 сентября. Вердехо был боксером компании Top Rank. Последний бой Феликс провел в декабре 2020 года, уступив нокаутом будущему сопернику Ломаченко Масаеси Накатани.

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