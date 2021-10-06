Уайлдер зажжет весь стадион: новый костюм ему поможет

Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

Экс-чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер представил свой новый костюм, в котором он выйдет на ринг в поединке против Тайсона Фьюри.

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Американец появится перед зрителями в маске, которая будет светить красной лазерной подсветкой, и в черном костюме, который призван отдать должное его африканским корням.

По словам дизайнеров, делавших это произведение искусства, костюм Уайлдера будет посвящен его предкам – народности эдо, которая проживает на территории Нигерии.

Смотрите видео с новым костюмом "Бронзового бомбардировщика". Такой светомузыки зрители еще не видели. Похоже этим костюмом эпатажный американец рассчитывает запугать Фьюри.

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Напомним, что после тяжелейшего поражения от "Цыганского короля" в феврале 2020 года, Уайлдер в качестве причины поражения назвал свой тяжелый костюм, утомивший его перед выходом на ринг.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер: выход в ринг / Фото: Reuters

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Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

В комментариях под видео, любители бокса не могут сдержать себя в комментариях:

"Теперь я убежден ... Он снова получит нокаут"

"Коэффициенты ставок просто удвоились в пользу Фьюри"

"На случай если его снова размажут, у него уже есть первое оправдание, которое он может использовать после боя"

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 9 октября в Лас-Вегасе. Победитель этого противостояния, возможно, встретится с Александром Усиком в борьбе за звание абсолютного чемпиона.