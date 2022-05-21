У Венгрии был план по аннексии Закарпатья! Житель Будапешта огорошил признанием

Стаховский с семьей давно живет в стране, которой правит Орбан / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский же долгое время живет в Будапеште. Именно туда Сергей уехал, когда его перевели в резерв теробороны.

Стаховский объяснил почему Венгрия поддерживает российское правительство. А также наш спортсмен уверен, что соседи не против были отхватить кусок Украины.

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"Ко мне приезжало венгерское телевидение, я спрашивал у них каким образом жизнь человека может быть дешевле цены на нефть. Этот вопрос скорее не к людям. Поскольку поддержка людей здесь велика, и к нашим беженцам здесь хорошее отношение. Все люди, которые эрудированы и образованы, у них плохое отношение к Орбану и к той системе, которую он строит.

Виктор Орбан / Фото: Getty Images

Он, в принципе, в Венгрии моделирует небольшую Россию. То есть он делает такое же централизованное медиа, которое показывает только то, что говорит власть. Так что здесь нечему удивляться.

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Да, венгры являются сателлитом России. Я уверен, что они знали, что будет вторжение в Украину с российской стороны. Я уверен, что у них был план по аннексии части Закарпатья. Я в этом уверен. Но это им не прошло", – цитирует Стаховского XSport.