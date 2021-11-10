У стенки без бюстгальтера: какой красотке изменяет звезда ПСЖ

Огненная Ванда Нара / Фото: Instagram

В октябре Ванда Нара бросила аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, вычислив, что у того любовница. Но спустя четыре дня они сошлись.

Но уже в ноябре Ванда порвала с Мауро во второй раз, обнаружив в телефоне у мужа интимное видео от девушки по имени Чина.

Казалось бы, их отношениям наступил окончательный конец. Однако спустя пару дней футболист опубликовал фото с Вандой и детьми, которое их подписчики приняли как знак: опять помирились.

И пока фолловеры гадают, так вместе они или нет, Ванда Нара обнародовала горячие фото в Instagram – на них она в гордом одиночестве стоит на лестнице, распахнув пиджак и хвастаясь своей грудью – при этом видно, что под топиком у нее нет бюстгальтера.

"Сможет", – подписала фото Ванда, возможно, имея в виду, что Мауро сможет таки в дальнейшем оставаться ей верным.

"Никогда", – отметила в комментариях под постом модель Натача Эгуйя.

Ванда Нара и Мауро Икарди / Фото: Инстаграм

Мауро Икарди и его жена Ванда / Фото: Instagram

Напомним, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

Таким образом Мауро и Ванда воспитывают пять детей. Кроме того, блондинка является агентом футболиста.

Смотрите эффектные фото Ванды

Ванда Нара Икарди / Фото: Instagram