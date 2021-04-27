У стадиона имени Шухевича могут забрать финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины между Динамо и Зарей могут перенести из Тернополя в другой город. В УАФ недовольны организацией предыдущего матча Кубка Украины на этом стадионе

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Украинская ассоциация футбола может отобрать у Тернополя право провести финал Кубка Украины, в котором встретятся киевское Динамо и луганская Заря. Матч должен был пройти на скандальном стадионе имени Романа Шухевича 13 мая.

"После полуфинала Кубка Украины Агробизнес – Динамо стало понятно, что тернопольский стадион не может обеспечить не только соблюдение карантинных норм зрителями на трибунах и около стадионной территории, но и в целом безопасность этих зрителей на стадионе им. Шухевича. Уже сегодня на специальном совещании решится вопрос по поводу безопасности проведения финального матча Заря – Динамо в Тернополе со зрителями. Все в руках местных властей. В крайнем случае возможен даже перенос игры", – сообщает Telegram-канал Тайны футбола.

Напомним, что после переименования городского стадиона в честь Романа Шухевича директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на этой арене.

Смотрите, как Динамо и Заря играли в полуфиналах Кубка Украины: