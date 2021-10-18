Только победа. Шахтер намерен третий раз подряд победить Реал

Защитник донецкого Шахтера Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Бразильский защитник Шахтера Исмаили ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции накануне поединка.

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– Исмаили, вопрос не совсем о предстоящем матче. Скоро определят обладателя "Золотого мяча". Возможно, один из главных кандидатов на приз будет завтра играть в составе Реала. Как считаешь, кто достоин получить награду в этом году? – В составе Реала много действительно великих игроков, которые заслуживают этот почетный приз. Но если выбирать среди всех звезд, я бы, наверное, сделал ставку на Карима Бензема. Думаю, в этом сезоне он мог бы получить Золотой мяч.

– Карло Анчелотти сказал, что считает нынешний Шахтер сильнее прошлогоднего. А какой вариант Реала ты считаешь сильнее: тот, который вы обыграли в прошлом сезоне, или нынешний? – Такая команда, как Реал, из года в год является действительно сильной. В Лиге чемпионов всегда очень непросто. Прежде всего, игроки Реала сильны индивидуально, а также и как команда в целом, потому мне сейчас сложно проанализировать. Это совершенно разные тренеры с разными взглядами на игру. Сказать, кто из них лучше, непросто. Вне всяких сомнений, мы должны быть готовы к завтрашнему поединку с Реалом. У нас есть сильные игроки, мы должны показать футбол высочайшего уровня, чтобы добиться важнейшего результата – это, конечно же, победа. Чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Реал одержал победу в матче против Интера / Фото: Reuters

– На твоем фланге играют Васкес, Каземиро, Родриго, Вальверде… Как планируешь противостоять этим грандам? – Это случится, если Мистер доверит мне место в составе. Мы прекрасно знаем, насколько сильные футболисты выступают в Реале, среди них и те, кого вы перечислили. Противостоять им очень сложно, но мы в любом случае постараемся отлично подготовиться к этому поединку, и у нас есть все характеристики, чтобы выглядеть достойно, – сказал Исмаили.

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, что 19 октября донецкий Шахтер проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

После двух сыгранных матчей команда Роберто Де Дзерби набрала один балл и замыкает турнирную таблицу группы D. Чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф, Шахтеру необходимо брать три очка в игре с Реалом.