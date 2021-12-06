5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

У них одно сердце: Кличко с влиятельной красоткой на вечере за 28 млн евро

Андрей Трофимов
6 декабря, 01:40
Во время благотворительного вечера в Берлине знаменитый украинский боксер установил контакты с самыми важными персонами Германии

Анналена Бербок и Владимир Кличко / Фото: Instagram

В Германии завершился благотворительный марафон Ein Herz für Kinder ("Сердце для детей"), собравший рекордные в своей истории 27 618 170 евро.

Реклама

Звезды спорта, шоу-бизнеса и политики, собравшись в одном зале в Берлине, общались со всеми дозвонившимися к ним по телефону – за благотворительную плату. Также в рамках вечера состоялся концерт.

Среди участников марафона традиционно был и Владимир Кличко, который в Германии провел не один десяток своих боев. После мероприятия он опубликовал в Instagram фото с самыми влиятельными людьми Германии – новым канцлером Олафом Шольцом и Анналеной Бербок, будущим министром иностранных дел ФРГ.

"У нас общее сердце для детей", – подписал снимок 45-летний Кличко.

Реклама

Отметим, что Анналене Бербок – 40 лет. В юности она была бронзовым призером чемпионата Германии по прыжкам на батуте, а с 2018-го красотка – сопредседатель немецкой партии "Союз 90/ Зеленые".

Ее решения во внешней политике Германии будут иметь последствия и для Украины. Например, Бербок настаивает на ужесточении санкций к Москве, а недавно заявила, что не позволит поставку газа из России по Северному потоку-2.

Реклама

Но вернемся к марафону Ein Herz für Kinder. На гала-вечере в Берлине Владимир Кличко был запечатлен с еще одной красоткой – известной немецкой певицей 53-летней Инкой Баузе, прислонившейся к плечу знаменитого боксера.

А одним из самых трогательных моментов вечера стал выход на сцену Кличко с 6-летним мальчиком Ноа, которому три года назад осуществили пересадку сердца. Благодаря, в том числе, Владимиру малыша в 2018-м сумели вытащить с того света – теперь они вместе играют в футбол и даже занимаются боксом.