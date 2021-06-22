У Месси новое достижение. Что на этот раз сделал аргентинец?

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сыграл 147-й матч за национальную команду и повторил результат Хавьера Маскерано, который уже завершил карьеру

Лионель Месси скоро установит новый рекорд Аргентины / Фото: Reuters

Пока у нас кипят страсти Евро-2020, через океан разыгрывают Кубок Америки. Ночью сборная Аргентины обыграла Парагвай (1:0) и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

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Матч стал особенным для лидера аргентинской команды Лионеля Месси. Он отыграл в футболке национальной команды 147-й матч и повторил достижение Хавьера Маскерано. В следующем поединке Лионель единолично возглавит рейтинг.

"Поздравляю Лео с достижением рекорда в сборной Аргентины. Нет никого лучше, чтобы продолжать быть легендой и игроком с наибольшим количеством матчей в нашей национальной сборной.

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Поздравляю всю команду с победой и пусть их будет еще много!" – написал Маскерано в соцсетях.

Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 73 мяча и отдал 52 голевые передачи.

Кстати, в мире 147 матчей – это всего лишь 35-й результат. Лидер Бадир Аль-Мутава из Кувейта. Он сыграл 184 поединка и еще продолжает карьеру.