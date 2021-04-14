У красотки Дарьи Белодед проблемы с лишним весом перед чемпионатом Европы

Сборная Украины едет на чемпионат Европы по дзюдо. Команда не сможет рассчитывать на своих лидеров Зантараю и Хаммо, зато в составе Белодед, а Ядов считает турнир отличным шансом проявить себя

Украина готовится к чемпионату Европы по дзюдо. Турнир стартует 16 апреля в Лиссабоне. Вместе с командой к турниру готовится и олимпийская надежда 20-летняя Дарья Белодед. За последние четыре месяца украинка проигрывала трижды, но это не повод для критики или беспокойства. Главный тренер команды Виталий Дуброва уверяет, что Дарья едет на чемпионат Европы только за победой.

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"Думаю, поражение – это нормально для спортсмена. Конкуренция и уровень очень высокие. Удержаться на вершине намного тяжелее, чем к ней добраться. Сейчас каждая спортсменка готовится на Дашу, изучает ее технику. Появились небольшие проблемы с весом, ей стало тяжелее сгонять лишний вес. Но я не вижу ничего критического", – рассказал Дуброва в интервью "Украина 24".

Испытание на прочность перед Олимпийскими играми в Токио готовятся пройти 12 спортсменов из сборной Украины по дзюдо. Мы побывали на последней домашней тренировке команды.

Без Зантараи и Хаммо сборная Украины по дзюдо взяла курс на Португалию на континентальное первенство. Лидеры команды эти соревнования пропускают – Гео получил травму голеностопа прямо на тренировке, на его ногу приземлилась другая пара спортсменов. Восстановление Зантараи займет две-три недели.

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Не поборется за медали чемпионата и Европы Яков Хаммо. 26-летний дончанин уже долечивает повреждение и приступил к тренировкам на татами.

"Чувствую себя хорошо, в хорошем расположении духа. Трава – это обычное дело для спортсмена. Я уже выхожу на ковер, тренируюсь в кимоно. Скоро ждите меня с чемпионата мира с медалью. С какой? Планирую с золотой", – рассказал Яков.

Роль лидера сборной на себя возьмет Богдан Ядов. Киевлянин говорит, что этот чемпионат – шанс проявить себя.

"Этот чемпионат Европы очень важен для меня, хотя я уже участвовал на чемпионате Европы. Я уже созрел для таких больших турниров, очень мотивирован", – признался Богдан.

Чемпионат Европы – один из этапов подготовки к Олимпийским играм, который даст спортсменам возможность прочувствовать дух соревнований. Сейчас сборная уже имеет шесть именных лицензий, в планах взять еще две.

На мой взгляд, сейчас готовность лидеров составляет 60-70 процентов. Это будет контрольный старт, чтобы посмотреть, в чем мы отстаем, на наши ошибки и вовремя их исправить перед чемпионатом мира и Олимпийскими играми", – добавил тренер.

Белодед в новом спортивном костюме