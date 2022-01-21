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У каждого сложный путь. Жена экс-игрока Динамо объяснила свои голые фото в соцсетях

Андрей Трофимов
21 января, 09:26
Супруга Николая Морозюка очень склонна быстро набирать лишний вес, поэтому ей приходится усердно работать, чтобы держать себя в великолепной форме

Идеальное тело Морозюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирина Морозюк как-то объяснила, чем женская измена отличается от мужской. А теперь рассказала, почему выкладывает в Instagram откровенные фотографии.

По словам девушки, таким образом она демонстрирует свой труд. Поскольку усердно работает, чтобы держать себя в великолепной форме.

"Каждый человек так или иначе любит хвастаться своими победами и достижениями. Кто-то показывает дорогие шмотки. Кто-то – умение готовить сложные блюда. Кто-то – идеальные отношения. Кто-то – умение рожать и воспитывать детей. Кто-то властью хвастается. У каждого свой сложный путь.

Для меня большим достижением было мое тело, так как я очень склонна быстро набирать лишний вес. И я много лет ежедневно, беспрерывно, усердно работаю над этим. Поэтому обнаженные части моего тела – это демонстрация моего труда", – сказала Морозюк.

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Вот результат труда Морозюк: