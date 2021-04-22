У Ирландии забирают матчи Евро-2020 и отдают России: все решено на 99%

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что УЕФА уже договорилась с Санкт-Петербургом о переносе поединков чемпионата Европы по футболу и объявит об этом в пятницу

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что УЕФА уже фактически принял решение о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Дело в том, что Ирландия не готова принять требования УЕФА и пустить на поединки минимум 25% болельщиков. Ситуация с коронавирусом в стране не позволяет открывать стадионы.

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"Вопрос уже практически решен — на 99 процентов. Даже словацкие болельщики обращаются с вопросом, как достать билеты в Петербург. Они все поняли. У нас будут поляки, словаки и шведы. Официально пока не объявляли, но завтра это сделают. Правда ли, что могут перенести игры из Бильбао в Москву? Я такого не слышал. Да нет, нужно же обеспечивать безопасность. Это чьи-то фантазии, которые ничем не подкреплены", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит"

Стадион в Дублине / Фото: Reuters

В Дублине должны были состояться 4 поединка турнира. Три из них переносятся в Россию, а один матч плей-офф, который должен был пройти в Ирландии, будет перенесен в Лондон. Официально об этом якобы будет объявлено уже завтра после заседания исполкома УЕФА.

Ранее мы писали, что Бильбао лишился Евро-2020 из-за отказа пустить болельщиков на арену. Городские власти намерены подать на УЕФА в суд, ведь они считают, что не нарушили контракт, подписанный в 2014 году. Сообщается, что в мероприятие уже вложили более 1,2 миллиона евро.

Бильбао, Испания / Фото: Depositphotos

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.