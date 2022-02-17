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У Динамо новый лидер: обзор товарищеского матча киевлян в Турции

Александр Трикиша
17 февраля, 19:56
Киевское Динамо одержало победу над вице-чемпионом Латвии Валмиерой на тренировочном сборе в Турции. И снова одним из лучших на поле был бразилец Витиньо

Витиньо снова отметился забитым мячом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В первом тайме киевлянам не удалось распечатать ворота соперника, зато после перерыва динамовцы отличились сразу дважды.

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Интересно, что авторами забитых мячей стали вышедшие на замену Витиньо и Александр Андриевский.

Первый ударом головой замкнул передачу с фланга, а второй реализовал пенальти, который заработал Виталий Буяльский.

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Для Витиньо этот мяч стал четвертым во время зимнего межсезонья. Кажется, весной бразилец застолбит за собой место в стартовом составе киевлян.

Динамо – Валмиера – 2:0
Голы: Витиньо (67), Андриевский (90, пен)

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