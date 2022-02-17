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У Динамо новий лідер: огляд товариського матчу киян у Туреччині

Олександр Трикіша
17 лютого, 19:56
Київське Динамо здобуло перемогу над віцечемпіоном Латвії Валмієрою на тренувальному зборі в Туреччині. І знову одним із найкращих на полі був бразилець Вітіньйо

Вітіньйо знову відзначився забитим м'ячем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У першому таймі киянам не вдалося розмочити ворота суперника, натомість після перерви динамівці відзначилися одразу двічі.

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Цікаво, що авторами забитих м'ячів стали Вітіньйо та Олександр Андрієвський, які вийшли на заміну.

Перший ударом головою замкнув передачу із флангу, а другий реалізував пенальті, який заробив Віталій Буяльський.

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Для Вітіньйо цей м'яч став четвертим під час зимового міжсезоння. Здається, навесні бразилець застовпить за собою місце у стартовому складі киян.

Динамо – Валмієра – 2:0
Голи: Вітіньйо (67), Андріївський (90, пен)

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