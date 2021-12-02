Ты не мужчина! Обидчика Ломаченко высмеял Камбосос

Камбосос деклассировал Лопеса / Фото: matchroomboxing

Теофимо Лопес, года назад сокрушивший Василия Ломаченко, не смог достойно воспринять свое собственное поражение от Джорджа Камбососа на минувшем уикенде.

Такое заявление сделал Камбосос, комментируя поведение Лопеса, прервавшего его интервью после их поединка, чтобы заявить, что считает победителем себя.

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"Это отмазки. И еще раз отмазки Ты всегда будешь искать оправдания после поражения. Я все еще остаюсь непобежденным, но если в будущем проиграю, то отреагирую как мужчина".

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

"Лопес же не принял свое поражение как мужчина. Он отреагировал как ребенок, который потерял мячик-попрыгунчик, а потом начинает ныть. Что есть, то есть. Мы оба истекали кровью и потом. Мы подарили болельщикам отличный бой, однако он никак не был близким", – заявил Джордж Камбосос изданию Bleacher Report.

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Ранее отец Теофимо Лопеса заявил, что в поражении от Джорджа Камбососа виноваты судьи, ограбившие Тео.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Отметим, что следующим соперником Джорджа Камбососа может стать Василий Ломаченко, если 11 декабря одолеет ганца Ричарда Комми.

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