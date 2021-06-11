Турция – Италия: видео голов и обзор первого матча Евро-2020

Открытие чемпионата Европы в Риме ознаменовалось противостоянием двух команд группы А. Подопечные Роберто Манчини взяли свое во втором тайме

Турция vs Италия / Фото: Reuters

Чемпионат Европы, которого ждали пять лет, наконец-то стартовал. На пятницу был запланирован единственный матч. На нашем сайте – онлайн Турция – Италия. Интересно, что номинальными хозяевами на римском Олимпийском стадионе считались турецкие футболисты.

Как и ожидалось, игра проходила под диктовку подопечных Роберто Манчини. Их соперники уповали на контратаки, хотя проходили они очень редко. Итальянцы же при поддержке болельщиков на трибунах многократно обстреливали ворота Угурджана Чакыра с разной дистанции, периодически взывали к рефери-полицейскому из Нидерландов Данни Маккели, но первый тайм завершился без голов. Правда, из 14 ударов по воротам турков лишь три пришлись в створ.

А в начале второго тайма "Скуадра Адзурра" вышла вперед. Правда, случилось это курьезным образом. Защитник Ювентуса Мерих Демираль после прострела справа грудью срезал мяч в свои ворота.

Впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч оказался автоголом.

В середине второй половины форвард Лацио Чиро Иммобиле удвоил преимущество своей команды, вовремя оказавшись на добивании.

А на 79-й минуте Лоренцо Инсинье из Наполи крученым ударом правой ногой филигранно отправляет третий мяч в ворота обескураженных соперников – 3:0.

Встреча так и завершилась уверенной победой фаворита. В субботу в этом квартете А сыграют сборные Уэльса и Швейцарии.

Вашему вниманию – стрим матча Турция – Италия.

Смотрите, как итальянцы разгромили Сан-Марино перед чемпионатом Европы: