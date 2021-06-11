Стрим матча Турция – Италия. Обсуждаем первый поединок Евро-2020 вместе

Чемпионат Европы по футболу берет свое начало в Риме на "Стадио Олимпико". Обсуждайте вместе с нами в прямом эфире поединок Турция – Италия

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Открытие турнира пройдет в Риме. А первый матч на Евро-2020 сыграют сборные Турции и Италии. Начало в 22:00 по киевскому времени. Текстовый онлайн матча Турция – Италия уже идет на нашем сайте.

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Букмекеры о матче Турция – Италия:

Букмекеры FAVBET считают Италию фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Роберто Манчини – 1.56, на ничью – 3.90, на победу Турции – 8.10.

Ранее команды пересекались трижды и все поединки завершились в пользу сборной Италии. Более того, разница забитых мячей поражает – 9:1 в пользу итальянцев.