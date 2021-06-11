11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Стрим матча Турция – Италия. Обсуждаем первый поединок Евро-2020 вместе

Евгений Кучин Евгений Кучин
11 июня, 13:00
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Чемпионат Европы по футболу берет свое начало в Риме на "Стадио Олимпико". Обсуждайте вместе с нами в прямом эфире поединок Турция – Италия

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Открытие турнира пройдет в Риме. А первый матч на Евро-2020 сыграют сборные Турции и Италии. Начало в 22:00 по киевскому времени. Текстовый онлайн матча Турция – Италия уже идет на нашем сайте.

Кроме того, приглашаем вас на стрим матча Турция – Италия в нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором, а также с обсуждением поединка в чате болельщиков.

Букмекеры о матче Турция – Италия:

Букмекеры FAVBET считают Италию фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Роберто Манчини – 1.56, на ничью – 3.90, на победу Турции – 8.10.

Ранее команды пересекались трижды и все поединки завершились в пользу сборной Италии. Более того, разница забитых мячей поражает – 9:1 в пользу итальянцев.

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