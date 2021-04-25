Тупости нет предела – знаменитая спортсменка раскритиковала власти

Надежда Остапчук / Фото: Instagram

Далеко не все спортсмены занимают активную гражданскую позицию. Однако есть немало таких, кто не стесняется высказывать свое мнение по многим вопросам вне спорта. Одна из них – белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук. Недавно мы писали, что звезда белорусского спорта не хочет союза с Россией. Теперь же 40-летняя толкательница ядра отозвалась о властях своей родины.

На страничке в Facebook многократная призерка Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы отреагировала на решение правительства запретить ввоз в Беларусь некоторых товаров из-за рубежа. Своеобразные санкции коснулись трех крупных компаний, которые выступали против чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Остапчук написала:

"Сгорел сарай, нехай гарыць и хата". Тупости – нет предела. "Гении маркетинга" вырежут все желание на -надцать лет вперед работать с Беларусью.... Боже, за что нам все ЭТО!?"

Напомним, хоккейный форум должен был пройти в городах Латвии и Беларуси. Несколько спонсоров грозились отказать его финансировать, в том числе одна фирма – косметическая, две – автомобильные. В итоге матчи состоятся лишь в балтийской республике.

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